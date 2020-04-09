ВОЗ обозначила три направления борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа

Всемирная организация здравоохранения призывает не расслабляться в борьбе с коронавирусной инфекцией. Несмотря на сравнительно позитивные новости из Италии и Испании, где распространение болезни имеет признаки замедления, ВОЗ предупреждает об опасности снятия ограничений, наложенных на значительную часть населения земного шара.

«Сейчас не время для ослабления жёстких мер. Сейчас время для того, чтобы удвоить, утроить совместные усилия по подавлению коронавирса при поддержке всего общества. Я призываю все страны, независимо от их нынешнего положения, усилить свою работу по трём направлениям», – сообщил на пресс-конференции Ханс Анри Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Эти три направления, по мнению ВОЗ – обучать и готовить медицинский персонал, продолжать карантин и самоизоляцию, а также искать новые способы обнаружения и лечения инфекции и делиться своими открытиями в масштабах всего мирового сообщества.

На этом фоне Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подчёркивает, что в целом в Старом Свете пик эпидемии ещё не достигнут. Хотя в Испании и Италии уже говорят о стабилизации, в таких странах как Швеция и Турция развитие эпидемии только начинается, сообщает «Евроньюс».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.04.20

На Украине обязали селян выставлять пасхальные куличи за калитку и прятаться. / Грязный воздух может быть причиной осложнений при заражении коронавирусом. / Коронавирус уронит ВВП Германии на 4,2 процента. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»