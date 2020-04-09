Новый рубеж взят: число инфицированных Covid-19 во всем мире превысило 1,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило планку в 1,5 миллиона человек.
По данным университета Джона Хопкинса, отслеживающего показатели по Covid-19, коронавирус нового типа убил более 88 000 человек по всему миру.
В США зарегистрировано более 430 000 заразившихся и более 14 700 летальных исходов.
Самый высокий суточный показатель смертности зарегистрирован в минувшие сутки в Великобритании – 938. Общее число погибших с начала пандемии превысило 7000 человек по всей стране. Мэр Лондона заявил, что карантин в ближайшие дни будет продолжаться.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации – его лечат от Covid-19.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 09.04.20
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