Новый рубеж взят: число инфицированных Covid-19 во всем мире превысило 1,5 миллиона человек

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило планку в 1,5 миллиона человек.

По данным университета Джона Хопкинса, отслеживающего показатели по Covid-19, коронавирус нового типа убил более 88 000 человек по всему миру.

В США зарегистрировано более 430 000 заразившихся и более 14 700 летальных исходов.

Самый высокий суточный показатель смертности зарегистрирован в минувшие сутки в Великобритании – 938. Общее число погибших с начала пандемии превысило 7000 человек по всей стране. Мэр Лондона заявил, что карантин в ближайшие дни будет продолжаться.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остается в реанимации – его лечат от Covid-19.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.04.20

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