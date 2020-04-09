Шведы отказываются от лечения хлорохином Covid-19 из-за сильных побочных эффектов

Несколько больниц в шведском округе Вестра-Гёталанд прекратили практику применения противомалярийных препаратов с хлорохином для лечения Covid-19. По словам врачей, у лекарств были слишком сильные побочные эффекты, такие как судороги, головные боли или потеря периферического зрения.

На хлорохин и гидроксихлорохин возлагали большие надежды в последние дни, основываясь на нескольких исследованиях, описывающих благоприятное воздействие этих веществ на пациентов с коронавирусом нового типа. Президент США Дональд Трамп даже назвал их «чудесными». Однако лечебный эффект далеко не доказан. В частности, хлорохин вызывает ряд серьезных побочных эффектов.

Именно по этой причине несколько шведских больниц вышли из тестов по воздействию хлорохина, который продается в Швеции под торговым названием Alaren. «Поступали сообщения о том, что побочные эффекты, вероятно, более серьезны, чем мы первоначально думали», – сказал профессор Магнус Гисслен, заведующий инфекционным отделением Университетской больницы Sahlgren для Gothenburg Post.

«Мы не можем исключать даже более серьезные побочные эффекты, особенно воздействие на сердце. Кроме того, нет убедительных доказательств того, что хлорохин действительно действует на Covid-19», – пояснил доктор Гисслен.

Наихудшими побочными эффектами являются сердечные аритмии, которые могут привести к инфаркту у ослабленных пациентов.

Побочные эффекты от хлорохина подробно описал в газете Expressen сорокалетний Карл Сиденхаг из Стокгольма, которому Арален был назначен для лечения коронавируса. После положительного теста на коронавирус 23 марта, он должен был принимать две таблетки в день. Лучше ему от лечения не стало, а побочные эффекты от хлорохина добавились к симптомам Covid-19. Сиденхаг описал свои ошущения как сильные судороги, потерю зрения и сильную головную боль, «как будто он входил в высоковольтную электростанцию». В ответ на его лекарственную реакцию стокгольмская больница начала использовать хлорохин только в исключительных случаях.

«Использование хлорохинфосфата проверяется ежедневно в соответствии с развитием отдельных случаев и текущими научными исследованиями. Его использование значительно сократилось, препарат не применяется регулярно», – сказал газете «Экспрессен» Хедвиг Гланс, глава инфекционного отделения Стокгольмской университетской больницы Каролинска.

Тем не менее, выводы пока делать рано. Хлорохин (CQ) часто путают со вторым веществом, с которым связана надежда – гидроксихлорохином (HCQ). Хотя они связаны между собой, они не идентичны и могут различаться как по эффективности, так и, в частности, по спектру побочных реакций. Оба были первоначально предназначены для лечения малярии, но также используются в области ревматологии для лечения ревматоидного артрита или для лечения системной красной волчанки.

Стокгольм, Елена Васильева

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