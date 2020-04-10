Китай: за сутки зафиксировано 42 новых случая Covid-19 и один летальный исход

В Китае за минувшие сутки выявлено 42 новых случая коронавирусной инфекции нового типа. Для одного пациента заражение закончилось смертью, сообщает Национальный комитет здравоохранения КНР.

По данным китайских медиков, общенациональный показатель заражений вырос до 81 907 случаев и 3336 летальных исходов. 77 455 пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Из 42 новых случаев 38 были импортированы из-за рубежа. В отдельном подсчете было зарегистрировано 47 новых бессимптомных инфекций, в том числе 14 завозных. В настоящее время под медицинским наблюдением в КНР находится 1097 бессимптомных случаев Covid-19.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.04.20

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