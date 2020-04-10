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Пятница, 10 апреля 2020, 16:46 мск

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В Нью-Йорке жертв коронавируса хоронят в братских могилах (ФОТО)

Фото: Reuters

В Нью-Йорке на острове Харт появились массовые захоронения жертв пандемии коронавируса, передает BBC. Об этом свидетельствуют появившиеся в Сети фото, сделанные с квадрокоптера. На этих снимках люди в защитной одежде опускают свежесколоченные гробы в братскую могилу. На дно глубокой ямы они спускаются при помощи лестниц.

Умерших от коронавируса в американском мегаполисе хоронят в братской могиле, фото: Reuters

Стоит отметить, что на острове Харт уже на протяжении более 150 лет хоронят горожан, у кого нет родственников или чьи семьи не могут оплатить похороны.

Количество заразившихся COVID-19 в штате Нью-Йорк больше, чем в любой другой стране мира, за исключением США. За истекшие сутки в этом штате зафиксировано еще 10 тысяч инфицированных. Общее число заболевших составляет почти 160 тысяч.

Показатель смертности в штате Нью-Йорк ставит антирекорд третий день подряд. Так, 6 апреля там скончался 731 человек, 7 апреля – 779 человек, а 8 апреля – 799. Всего в штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 7067 смертей. Губернатор штата Эндрю Куомо сравнил нынешнюю тяжелейшую ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Всего в США зарегистрировано 462 тысяч случаев заражения коронавирусом и 16,5 тысяч летальных исходов.

Нью-Йорк, Наталья Петрова

Нью-Йорк. Другие новости 10.04.20

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Метки / США

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