В Южной Корее на нарушителей коронавирусного карантина наденут электронные браслеты

Южная Корея будет использовать электронные браслеты для наблюдения за людьми, нарушившими карантинные требования. Об этом на брифинге сообщил премьер-министр страны Чунг Сы Кюн. По словам чиновника, проблема с людьми, нарушающими карантин, «вызывает обеспокоенность общественности».

В опросе, проведенном правительством, более 80% респондентов поддержали использование электронных браслетов, при этом многие заявили, что предотвращение дальнейшего распространения вируса является приоритетной задачей.

Вчера в Южной Корее было зарегистрировано 30 новых случаев Covid-19, в результате чего общий национальный показатель заболкваемости составил 10 450 человек.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 11.04.20

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