Турция объявила комендантский час до понедельника

Турция решила ввести двухдневный комендантский час в 31 своей провинции из-за коронавируса. Как сообщает Reuters, МВД пошло на такие меры после того, как число смертей от Covid-19 по всей стране превысило тысячу.
Комендантский час затронет Анкару, Стамбул и другие крупные города. Мера вступила в силу в пятницу вечером и продлится по понедельник, сообщили в МВД.
Сегодня в стране выявлено более 47 тысяч заболевших, проведено более 300 тысяч тестов на Covid-19.
Чтобы сдержать пандемию, Турция ввела ограничения на свободное передвижение пожилых людей старше 65 лет, детей и молодежи до 20 лет. Кроме того, правительство закрыло школы, рестораны и парикмахерские. Турки теперь обязаны носить маски в общественных местах. Некоторые села закрыты на карантин.
Анкара, Елена Васильева
Анкара. Другие новости 11.04.20
Москва переходит на осадное положение: Собянин анонсировал ввод пропускной системы. / В Южной Корее на нарушителей коронавирусного карантина наденут электронные браслеты. / В Свердловской области подтверждены 13 новых случаев коронавируса. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube