Турция объявила комендантский час до понедельника

Турция решила ввести двухдневный комендантский час в 31 своей провинции из-за коронавируса. Как сообщает Reuters, МВД пошло на такие меры после того, как число смертей от Covid-19 по всей стране превысило тысячу.

Комендантский час затронет Анкару, Стамбул и другие крупные города. Мера вступила в силу в пятницу вечером и продлится по понедельник, сообщили в МВД.

Сегодня в стране выявлено более 47 тысяч заболевших, проведено более 300 тысяч тестов на Covid-19.

Чтобы сдержать пандемию, Турция ввела ограничения на свободное передвижение пожилых людей старше 65 лет, детей и молодежи до 20 лет. Кроме того, правительство закрыло школы, рестораны и парикмахерские. Турки теперь обязаны носить маски в общественных местах. Некоторые села закрыты на карантин.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 11.04.20

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