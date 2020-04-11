Американские врачи попросили сограждан прекратить курить марихуану и сигареты

Люди, которые курят марихуану во время пандемии коронавируса, должны бросить эту вредную привычку. Эксперты говорят, что даже случайное курение может вызвать более серьезные осложнения у Covid-19, сообщает CNN.

«Курение каннабиса вызывает воспаление дыхательных путей, которое очень похоже на бронхит. Когда человек заражается коронавирусом, он все равно получает инфекцию для воспаления, что является еще одним осложнением», – объяснил пневмолог Альберт Риццо.

В частности, американцы используют марихуану в качестве успокаивающего средства в стрессовых ситуациях. Однако коллега Ризза, доктор Митчелл Гласс, отметил, что даже случайное курение может затруднить диагностику со стороны врачей.

«Врачам поручено оценить состояние точно. Covid-19 – это заболевание легких, а курение марихуаны – непонятная переменная для врачей», – сказал Гласс.

Данное замечание основано на том факте, что сухой кашель является одним из наиболее распространенных симптомов Covid-19. Но сухой кашель так же может вызвать и курение марихуаны или сигарет, тем самым маскируя возможную реальную проблему.

В национальном опросе 2018 года говорится, что 43 миллиона американцев старше 12 лет признались, что курили марихуану в прошлом году (2017). Именно поэтому, согласно CNN, экспертные советы направлены в первую очередь на граждан США.

В Соединенных Штатах зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 503 177. Погибло 18 761 человек, 27 314 – выздоровели.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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