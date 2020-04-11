Китай озвучил стоимость лечения одного больного Covid-19

Китай озвучил стоимость лечения одного человека, зараженного коронавирусом нового типа. По данным КНР, в стране на одного больного тратится около 21,5 тысячи юаней, то есть почти 225 тысяч рублей. Лечение пациента в тяжелом состоянии обходится в 150 тысяч юаней, что в переводе на рубли составляет более 1,5 миллиона рублей.

Минздрав России даёт другие цифры: один больной Covid-19 обходится казне от 75 до 570 тысяч рублей.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 11.04.20

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