США превзошли Италию по числу смертей от Covid-19

В США зарегистрировано больше всего смертей от коронавируса в мир. Как сообщает CNN, Соединенные Штаты превзошли Италию в субботу по поводу наибольшего количества зарегистрированных смертей среди всех стран.

В настоящее время Соединенные Штаты сообщают по меньшей мере о 18 860 смертях от коронавируса, согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса.

По данным университета, в Италии зарегистрировано 18 849 случаев смерти от Covid-19.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 11.04.20

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