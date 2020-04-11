Муфтий Ингушетии скончался от Covid-19

В Ингушетии от коронавируса скончался муфтий Абдурахман Мартазанов. Как сообщпют РИА «Новости», первичный тест подтвердил у него диагноз Covid-19.

Муфтий был госпитализирован в тяжелом состоянии накануне ночью с пневмонией. Он был в тяжелом состоянии, ему подключили кислород и взяли анализы на коронавирус.

Ранее в Назрановской больнице Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает «Интерфакс». Мужчина преклонного возраста находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Назрань, Елена Васильева

Назрань. Другие новости 11.04.20

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