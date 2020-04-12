Япония ставит рекорды по заболеваемости и смертности от Covid-19

Япония сообщает о том, что в стране идет рекордный рост числа случаев коронавируса четвертый день подряд.

Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало 714 новых случаев заболевания Covid-19 и четыре случая смерти в прошедшую субботу.

Таким образом, сообщает CNN, общее количество случаев инфекций в стране выросло до 7460. Летальность – 109 человек.

Один из эпицентров распространения Covid-19 является Токио. Там в минувшую субботу были подтверждены рекордные 197 случаев заражения, общее количество больных в городе составляет 1902.

Токио, Елена Васильева

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