Историк моды Васильев госпитализирован с пневмонией

Историка моды и телеведущего Александра Васильева проверяют на Сovid-19.

Врачи выявили у 61-летнего мужчины двустороннее воспаление легких. Как сообщает «Комсомольская правда», Васильев недавно был в Португалии, а потом сидел дома на карантине.

Ранее с пневмонией слегла коллега Васильева по телешоу «Модный приговор» Надежда Бабкина. Коронавируса у нее не обнаружено, но певица находится в искусственной коме и отдельном инфекционном боксе в больнице в Коммунарке.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.04.20

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