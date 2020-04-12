В США впервые в истории объявлено масштабное бедствие во всех 50 штатах

В США декларация о масштабном бедствии объявлена уже во всех 50 штатах. Последним стал штат Вайоминг, губернатор которого Марк Гордон официально запросил ее в четверг в письме президенту Дональду Трампу. На тот момент в Вайоминге было зарегистрировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

В письме губернатор Вайоминга подчеркнул, что хотя он «еще не достиг критического положения некоторых штатов, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся».

Как передает телеканал Fox News, президент США утвердил декларацию для Вайоминга в субботу. По словам заместителя пресс-секретаря Джада Дира, это первый случай, когда президент объявил о крупном бедствии сразу во всех 50 штатах.

Декларация открывает федеральное финансирование для государственных и местных органов власти, а также помогает правительствам штатов координировать свои действия с федеральными учреждениями.

К полудню субботы число подтвержденных случаев коронавируса в США достигло 519 453, а 20 071 человек умерли из-за этой болезни.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.04.20

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