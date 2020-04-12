В Испании снова вырос показатель суточной смертности от коронавируса

В Испании за сутки от COVID-19 умерли 619 человек. Этот показатель суточной смертности выше, чем накануне, но второй самый низкий с 23 марта, сообщают власти Иберийского королевства. Количество инфицированных за сутки выросло на 4167 человек, и это самый низкий показатель с 22 марта.

По данным Минздрава королевства, всего с начала распространения эпидемии в стране зафиксировано более 166 тысяч случаев заражения. Свыше 62 тысяч человек выздоровели, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 12.04.20

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