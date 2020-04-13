США остается мировым лидером по по заболеваемости и смертности от коронавируса нового типа

1,8 миллиона человек в мире подхватили коронавирус нового типа. Такие подсчеты приводит университет Джона Хопкинса. От заболевания погибло более 114 000 человек.

На сегодняшний день самой пострадавшей от Covid-19 страной является США, сообщает CNN. Соединенные Штаты подтвердили более 556 000 случаев заболевания, причем только в одном Нью-Йорке зарегистрировано более 104 000 случаев заражения. Более 22 000 человек погибли по всей стране. Выступая в воскресенье, главный медицинский эксперт страны по пандемии доктор Энтони Фаучи высказал мнение, что смертность можно было бы сократить, если бы работа по сдерживанию пандемии в Америке началась раньше.

Все происходящее может повлиять на голосование по выборам президента США 2020 года. В интервью CNN Фаучи сказал, что он «не может гарантировать», что американские избиратели смогут лично проголосовать за президента в ноябре, так как осенью или зимой может начаться вторая волна Covid-19.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.04.20

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