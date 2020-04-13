В Африке продают поддельное лекарство от коронавируса

Пандемия Covid-19 значительно увеличила спрос на лекарства, вакцины, реагенты и прочие медицинские товары по всему миру. В Африке активизировались мошенники – они продают населению поддельные хлорохины. Препараты на основе этого активного вещества используются в ряде стран мира как компонент комплексного лечения Covid-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поддельные хлорохины продаются под марками «Хлорохин фосфат» и «Нирухин» в трех странах африканского континента – в Камеруне, Демократической Республике Конго и Нигере. Упаковка лекарств выглядит настоящей, а содержимое – фальсификат. Некоторые из них никогда не производились настоящим проищводителем. Других производителей вообще не существует.

Данные лжелекарства, уточняет ВОЗ, являются смертельным ядом, они не содержат нужного количества активного фармацевтического ингредиента. В случае употребления такого «лекарства» необходимо немедленно связаться с лечащим врачом.

Это четвертое предупреждение, которое ВОЗ выпустила в 2020 году в отношении поддельных лекарств. Последнее вышло в конце марта и касалось поддельных тестов на определение Covid-19.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.04.20

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