Смертность от Covid-19 в странах, привитых БЦЖ, почти в шесть раз ниже, чем в не привитых

В странах, где проводилась комплексная вакцинация против туберкулеза Bacillus Calmette-Guérin (БЦЖ), почти в шесть раз ниже показатели смертности от коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джона Хопкинса, сообщает Mail Online.

Некоторые вакцины, в том числе против туберкулеза, также защищают от других патогенных микроорганизмов. Тесты на мышах показали, что с помощью БЦЖ иммунитет тренируется и активируется, и выработка цитокина IL-1β, который играет важную роль в защите организма от вирусов, увеличивается.

По мнению ученых, БЦЖ повышает коллективный иммунитет населения. Смертность от Covid-19 в вакцинированных странах ровно в 5,8 раза ниже, чем там, где БЦЖ не применялось – например в Италии или Испании.

В настоящее время при поддержке Всемирной организации здравоохранения ВОЗ ведутся дальнейшие исследования влияния БЦЖ на защитные силы организма против Covid-19.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 14.04.20

Италия начинает шестую неделю коронавирусного карантина. / В Африке продают поддельное лекарство от коронавируса. / Французам предстоит просидеть в коронавирусном карантине два месяца. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»