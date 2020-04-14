Сбежала из больницы и заразила знакомых: в Хабаровском крае возбуждено дело за распространение коронавируса

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая будучи инфицированной коронавирусом сбежала из-под карантина и заразила своих знакомых. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам Юрий Минаев.

По информации пресс-службы регионального правительства, жительница Советско-Гаванского района, у которой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, покинула инфекционную больницу, проигнорировав требования медиков, и заразила нескольких человек.

Минаев со ссылкой на начальника краевого полицейского главка сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту. «Думаю, что там все будет доведено до передачи дела в суд», – цитирует чиновника РИА «Новости».

В Хабаровском крае на сегодняшний день выявлено 54 случая заражения коронавирусом нового типа, двое пациентов скончались, 7 выздоровели. Еще 36 пациентов ждут подтверждения диагноза. Двое больных в возрасте старше 65 лет в тяжелом состоянии помещены в реанимацию.

Напомним, 1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Теперь гражданам может грозить до 7 лет лишения свободы за нарушение карантинных норм. Такое наказание предусмотрено в том случае, если нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание либо создало угрозу наступления таких последствий, то суд может назначить штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно также лишение свободы на срок до трех лет. Если нарушение карантинных требований повлекло смерть человека по неосторожности, то штраф составит от 1 до 2 млн рублей. Альтернативное наказание – лишение свободы до пяти лет.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 14.04.20

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