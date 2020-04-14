Нью-Йорк будет выходить из карантина месяцами – губернатор Куомо

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что ослабление ограничений, связанных с коронавирусом и открытие предприятий по всему штату, вероятно, займет месяцы.

«Мы не говорим о следующих двух или трех неделях, мы говорим о месяцах, мы говорим о поэтапном открытии», – сказал он в интервью CNN.

«Это будет поэтапный процесс. Мы должны провести тестирование, чтобы понять, увеличивается ли распространение вируса. И надо понять, какие действительно необходимые предприятия открывать первыми», – пояснил губернатор Куомо.

По данным властей штата, уровень заболеваемости около пяти дней держится на пике.

Куомо также предупредил о том, что сейчас нарушать карантин опасно для всего общества.

«Я хочу выйти из дома, поверьте мне. Все хотят. Но если вы поторопитесь, если будете действовать не умно, вы увидите, что цифры снова вернутся вверх, и нам придется снова идти на карантин», – отметил Куомо.

Нью-Йорк, Елена Васильева

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