США готовы эвакуировать правительство и администрацию президента из Вашингтона

В США сформирован специальный отряд на случай эвакуации правительства из Вашингтона. Такой вариант развития событий возможен, если вспышка коронавируса в столице сделает невозможным нормальное функционирование американских властей. Об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, 16 марта в столичном регионе был сформирован объединенный специальный отряд, состоящий из 10 тысяч силовиков. Кроме защиты Вашингтона от возможного противника в его обязанности входит эвакуация ключевых ведомств, в том числе Белого дома, в безопасное место.

Специальный корпус уже усилен вертолетами Blackhawk 106-го авиационного батальона, специально предназначенными для эвакуации, пишет Newsweek. Процедура переброски гражданских лидеров в убежище описана в дополнительных секретных протоколах.

Ранее мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер продлила срок режима чрезвычайного положения еще на один месяц в связи с пандемией. В настоящее время США являются мировым лидером по числу случаев заболевания COVID-19 и числу умерших от инфекции людей. По последним данным, в Штатах коронавирусом заразились более 671 тысячи человек, более 33 тысяч скончались

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 17.04.20

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