В Австралии мэр одного из городов пил пиво с компанией на улице и получил штраф

Мэр австралийского города Варрнамбул был оштрафован на 1044 доллара за фтографию. На ней он пил пиво с несколькими жителями города у магазина, продающего спирное.

Правила социального дистанцирования в штате Виктория гласят, что «собрание более двух человек не допускаются, за исключением выхода в город с семьей, а также для работы или обучения».

В заявлении, опубликованном в четверг, мэр Тони Герберт признал вину: " Я совершил ошибку и хочу извиниться за нее».

«Я полагал, что мои действия по взаимодействию с владельцами бизнеса в рамках моей мэрии были в рамках закона, – добавил Герберт. – Однако, я понимаю, что случайно нарушил новые законы».

Говоря об инциденте, о котором впервые сообщил телеканал ABC, полиция штата Виктори сообщила CNN следующее: «После сообщений о том, что люди собирались и пили на улице возле винного магазина Warrnambool во вторник, 7 апреля, полиция подтверждает, что отпрааила четыре штрафных уведомления за нарушение закона»

В Австралии в настоящее время зафиксировано 6 523 подтвержденных случая нового коронавируса, в том числе 65 смертей.

Москва, Елена Васильева

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