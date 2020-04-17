Япония, вслед за США, ставит перед ВОЗ вопрос о дальнейшем финансировании

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в пятницу на пресс-конференции, что у ВОЗ есть проблемы. После преодоления проблем с пандемией коронавируса нового типа Япония может пересмотреть вопрос своих взносов для организации.

«Сейчас мы должны решительно поддержать ВОЗ. Однако, признаюсь, есть проблема. Я думаю, что необходимо разобраться с этим после прекращения вспышки коронавируса», – сказал Абэ.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что страна приостанавливает свои взносы в фонд ВОЗ, которые составляли 40 процентов от общего объёма. Трамп считает, что ВОЗ не доработала и скрыла информацию о реальных масштабах эпидемии Covid-19.

Токио, Елена Васильева

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