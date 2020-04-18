В США коронавирусом заболело более 700 тысяч человек

В США зарегистрировано более 700 000 случаев заболевания коронавирусом.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в настоящее время в США насчитывается не менее 700 282 случаев коронавируса.

В пятницу в стране было зарегистрировано 29 131 новый инфицированный.

По меньшей мере 36 822 человека умерли от последствий заболевания Covid-19, сообщает CNN.

Всего в мире заражению коронавирусом нового типа подверглись более 2,24 миллиона человек, умерло примерно 153 тысячи, сообщает CNN.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 18.04.20

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