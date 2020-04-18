В Южной Корее 163 человека, вылечившися от Covid-19, снова выдали положительный результат на наличие вируса

В Южной Корее чиновники из сферы здравоохранения пытаются разгадать загадку: почему 163 человека, выздоровевших от коронавируса, снова по анализам выдали положительный результат.

То же самое было зафиксировано в Китае, где некоторые пациенты с коронавирусом имели положительный результат после выздоровления.

Вопрос, стоящий на повестке дня, довольно прост – можно ли заразиться коронавирусом повторно.

В Южной Корее доля случаев с повторным положительным тестированием низкая – из 7 829 человек, которые выздоровели от коронавируса, 2,1% подтвердили положительный результат, сообщает CNN.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 18.04.20

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