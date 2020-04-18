Измерение температуры никак не помогает остановить пандемию – эксперты

Измерение температуры является одной из наиболее распространенных мер предосторожности во время пандемии коронавируса. Однако некоторые эксперты утверждают, что контроль температуры тела ненадежен и может даже вводить в заблуждение, сообшает abcnews.

Советник президента США Дональда Трампв и ведущий американский иммунолог-вирусолог Энтони Фаучи недавно заявил, что, по приблизительным оценкам, от четверти до половины людей не имеют симптомов инфекции, даже если в их организме есть вирус. Таких носителей с помощью температуры точно не вычислить.

«Достаточно, чтобы у одного зараженного человека не было температуры, и все измерения на входе куда-либо становятся просто бесполезными», – считает губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Этот штат больше других пострадал от вируса.

Тем не менее, ряд американских компаний вернутся к практике использования инфракрасных термометров после выхода из карантина, поскольку не существует надежного способа выяснить, есть ли у человека коронавирус или нет. Поэтому компании будут рассматривать измерение температуры как одну из многих мер. Другой мерой будет, например, безопасное расстояние между сотрудниками.

Коронавирус поразил США больше всего в мире. В США уже зарегистрировано более 710 тысяч больных, более 37 тысяч – умерло.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 18.04.20

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