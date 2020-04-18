Британские учёные: пандемия Covid-19 началась не в Ухане и не в декабре

Британские учёные утверждают, что новый тип коронавируса появился не в декабре прошлого года в Ухане. Опасный Sars-CoV-2, скорее всего, впервые появился в середине сентября прошлого года, утверждает британский генетик Питер Форстер, изучающий мутации в новом типе коронавируса.

Команда Форстера из Кембриджского университета пытается выяснить происхождение коронавируса. Их исследования показывают, что вирус Sars-CoV-2, возможно, впервые появился 13 сентября прошлого года.

Коронавирус имеет три типа. Первый, тип А, считается основным, поскольку он наиболее похож на тот, который ученые обнаружили у летучих мышей, которые, вероятно, передали его людям. Есть так же и две другие мутации, B и C.

Форстер и его команда пришли к выводу, что в Ухане вспышку Covid-19 спррвоцировал вирус типа B, мутировавший.

Тип А также был найден в Ухани, но в незначительном количестве. Основная версия вируса чаще всего появлялась в Австралии, США и в Испании.

«Тип A не был обнаружен в Китае до середины января. Он впервые появился в провинции Гуандун, примерно в 800 километрах от Ухани», – сказал Форстер Newsweek.

Вирус Sars-CoV-2 также мутировал в тип C. Он является «дочкой» типа B и чаще всего появляется в Сингапуре, Гонконге и Италии. Это самый распространенный тип вируса Европе. «Вирус постоянно пытается мутировать, но, учитывая имеющиеся у нас данные, мы можем сказать, что пандемия началась где-то между 13 сентября и 7 декабря прошлого года», – сказал Форстер.

Напомним, что во всем мире подтверждено почти 2 270 000 случаев коронавирусной инфекции, 155 000 человек скончались. Выздоровело – более 581 тысячи человек.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 18.04.20

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