В США от коронавируса умерло более 38800 человек

В США от коронавируса умерло более 38 800 человек, сообщает СNN.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, в стране насчитывается не менее 734 552 случаев коронавируса.

Итоговые данные включают информацию из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США.

В настоящее время в Америке проводится около 150 000 тестов в день, и около 20% из них оказываются положительными. По словам исследователей, необходимо проводить больше тестов, чтобы правильно понять, кто инфицирован и может подвергнуть риску других. Рекомендация ВОЗ, между тем, говорит о том, что для стабилизации ситуации положительных тестов не должно быть более 10 процентов.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 19.04.20

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