В Канаде персонал бросил 130 человек умирать в доме престарелых от коронавируса, голода и обезвоживания

Власти в канадском городе Дорваль (городская агломерация Монреаля) расследуют вопиющий случай: сотрудники бежали из резиденции Herron, дома для престарелых, и оставили всех клиентов без помощи. За несколько дней там погиб 31 человек. Оставшиеся в живых были найдены спасателями обезвоженными, истощенными и дезориентированными.

Дом для 150 клиентов считается очень привилегированным, за пребывание там ежемесячно выплачивается нескролько тысяч канадских долларов. Однако это не помешало персоналу оставить без помощи примерно 130 человек, после того, как у нескольких клиентов появились симптомы коронавируса.

В Канаде на текущий момент зарегистрировано 32 412 подтвержденных случаев заболевания и 1346 умерших. В субботу премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада и США продлили закрытие общей границы для оставшихся маршрутов еще на 30 дней из-за эпидемии коронавируса. Нынешний запрет на поездки из одной страны в другую не распространяется на водителей грузовиков и канадцев, которые живут в Соединенных Штатах и ​​возвращаются домой.

Монреаль, Елена Васильева

Монреаль. Другие новости 19.04.20

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