Жених в Индии проехал 800 км на велосипеде на свою свадьбу, но попал в карантин

Жених в Индии нарушил национальный карантин и проехал 800 км на ведосипеде, чтобы попасть на свадьбу.

Как сообщает CNN, карантин застал 24-летнего Сону Кумар Чухана в городе Лудхиана, в Пенджабе, он там работает. 15 апреля он должен был жениться в городе Махараджгундж, штат Уттер-Прадеш – это 1000 км от Пентжаба.

«После долгих обсуждений с друзьями мы решили отправиться в 1000-километровое путешествие на велосипеде», – рассказал Чухан, который путешествовал с тремя друзьями.

План группы был сорван, когда они были остановлены на контрольно-пропускном пункте полиции в Уттер-Прадеш.

«Мы ехали день и ночь в течение недели, чтобы добраться до дома, но за два дня до свадьбы нас застала полиция в районе Балрампур. Если бы мы проехали следующие 150 километров, я бы уже женился, но власти не позволили мне ехать дальше», – рассказал индиец. Таким образом, теперь задержанная группа попадет домой из карантина только через 14 дней, если у них не проявятся симптомы Covid-19.

Напомним, Индия объявила карантин 24 марта. Он продлится до 3 мая.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 19.04.20

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