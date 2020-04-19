Ещё несколько человек после излечения от коронавируса снова получили положительные тесты на Covid-19

Еще шестнадцать человек, которые выздоровели от коронавируса в Южной Корее, через две недели после выздоровления получили положительный тест на Covid-19. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи (KCDC).

Таким образом, на сегодняшний день уже 179 корейцев, вылечившихся от коронавируса, имеют положительные тесты на инфекцию.Что это значит – медики пока не знают. Признаков повторного заболевания у людей с положительной пробой нет. Возможно, это как-то связано с точностью тест-систем. Проводится углубленное эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причину, почему после отрицательных тестов через две недели бывшие больные снова получают положительный результат на Covid-19.

Сеул, Елена Васильева

Сеул. Другие новости 19.04.20

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