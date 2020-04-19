Австралия призвала Китай рассказать всю правду о коронавирусе

Вслед за США Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн призвала провести «независимый обзор» обстоятельств, которые привели к началу пандемии коронавируса.

«Нам нужно знать подробности о происхождении вируса, о подходах к борьбе с ним, об открытости, с которой передавалась информация, о взаимодействии Китая с ВОЗ и с другими международными лидерами», – рассказала в интервью австралийскому телеканалу ABC в воскресенье Марис Пэйн.

На вопрос, считает ли она, что Всемирная организация здравоохранения, возможно, покрывала Китай, чиновница ответила, что Австралия разделяет опасения, высказанные США.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она слишком увлеклась в помощи Китаю. Китай же Трамп обвинил в том, что власти скрывали реальную ситуацию со вспышкой коронавируса, в результате чего опасность Covid-19 была недооценена.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 19.04.20

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