Эксперты: витамин D может влиять на течение коронавирусной инфекции

Эксперты изучают влияние витамина D на людей, зараженных новым коронавирусом Sars-CoV-2. Исследование, проведенное в Университете Дублина, пишет Daily Mail, показало, что у людей, принимающих витамин D, легочные инфекции сократились на 50 процентов.

Поэтому Университет Гранады проведет еще одно 10-недельное исследование с участием 200 человек, чтобы определить, влияет ли витамин D на заражение и течение Covid-19.

«Если вы не получаете витамин D, у вас будет в три-четыре раза больше шансов простудиться», – говорит д-р Дженна Маккиочио из Университета Сассекса. По мнению исследователя, если не принимать витамин, респираторные инфекции проходят тяжелее. Отметим, что витамин D важен для нормального функционирования иммунной системы.

Москва, Елена Васильева

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