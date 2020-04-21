Советник Трампа: Китай хочет нажиться на вакцине от Covid-19

Китай не сообщает другим странам всю имеющуюся у него информацию о коронавирусе, потому что хочет стать первым, кто произведет вакцину против Covid-19 и заработает деньги, продавая ее другим. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News советник Белого дома Питер Наварро.

«Одна из причин, по которой они, не пустили нас и не дали нам все данные о вирусе, заключается в том, что они пытаются получить вакцину как можно быстрее и считают это конкурентным бизнесом», – высказал мнение Наварро в интервью Fox News.

Однако Китай отрицает какую-либо непрозрачность, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что Китай передал всю необходимую информацию о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявлениям ВОЗ не верит и приостановил финансовую поддержку организации.

Вакцины и лекарства против нового коронавируса могут принести большую финансовую пользу фармакологическим компаниям. Однако, учитывая серьезность ситуации, многие из разработчикоа уже заявили, что не будут зарабатывать деньги на этой пандемии и сделают лекарство максимально доступным для населения, в том числе за счёт того, что формула вещества будет открытой и его производство можно будет наладить всем странам мира.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 21.04.20

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