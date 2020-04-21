Житель Якутии пытался сбежать из обсерватора и разбился насмерть

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора по коронавирусу через окно.

Инцидент произошел в Вилюйске в ночь на 21 апреля. Как сообщил глава Вилюйского района Сергей Винокуров в своем инстаграме, 52-летний мужчина пытался покинуть карантинный центр через окно на третьем этаже, но, не удержавшись на подоконнике, упал на землю и разбился насмерть. Ранее местный житель дважды пытался сбежать из обсерватора.

Мужчину поместили под карантин после контакта с женщиной, у которой выявили коронавирус. У самого пациента тесты показали отрицательный результат. 21 апреля его должны были выписать.

В Якутии на сегодняшний день зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом нового типа, выздоровели 16 человек.

Якутск, Наталья Аникина

Якутск. Другие новости 21.04.20

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