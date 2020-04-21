ВОЗ подтверждает, что коронавирус имеет естественное, а не лабораторное происхождение

Возбудитель SARS-CoV-2 имеет естественное происхождение и не был разработан или модифицирован в лаборатории. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Чаиб, сообщает Reuters.

«Все имеющиеся доказательства указывают на то, что вирус животного происхождения и что он не был модифицирован или изготовлен в лаборатории или в другом месте. Вполне вероятно, что это вирус животного происхождения», – отметила Фадела Чаиб.

Таким образом, эксперты ВОЗ продолжают считать наиболее вероятным, что вирус, вызывающий болезнь Covid-19, распространился среди летучих мышей в Китае.

Пока не ясно, как произошла передача от мыши к человеку. Возможно, заражение произошло через бобовые, которые стали в цепочке промежуточным звеном.

США настаивает на том, что вирус мог «бежать» из военной лаборатории в Ухане. The Washington Post на прошлой неделе написала, что посольство США в январе 2018 года предупредило об отсутствии безопасности в Уханьской лаборатории и рискованных исследованиях коронавируса летучих мышей.

Женева, Елена Васильева

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