Китайские исследователи выяснили, что новый коронавирус задерживается на три недели в организме пациента.

Вирус может быть обнаружен глубоко в легких и в испражнениях пациентов, и чем они тяжелее больны, тем дольше он остается, сообщила группа сотрудников больницы в китайской провинции Чжэцзян, сообщает CNN.

Команда провела тестирование 96 пациентов, лечившихся в их больнице для пациентов с Covid-19 в период с января по март. Они проверили образцы из носа и горла, крови, стула и мочи. Целью исследования было установить, как долго люди могут быть заражены вирусом и как вирус передается. Результаты подтверждают другие исследования, показывающие, что Covid-19 может распространяться и через кал.

В целом, чем больнее люди, тем дольше в них можно обнаружить вирус. Это может быть важно для врачей – так они могут предсказать, какие пациенты будут чувствовать себя лучше, и, возможно, как долго они могут оставаться заразными для других.

«Средняя продолжительность нахождения вируса в респираторных пробах составляла 18 дней», – пишут китайские исследователи.

Кроме того, в китайском исследовании говорится, что мужчины тяжелее переносят Covid-19, чем женщины, из-за разницы гормонального фона. Кроме того, больные мужчины выделяют больше вируса через дыхательные пути, сообщает CNN.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 22.04.20

В Италии за сутки выписано из больниц почти 3 тысячи излечившихся от Covid-19. / В Екатеринбург вывозным рейсом доставили еще 69 человек – на этот раз из Турции. / Маски по 34 рубля: Росгвардия поддерживает украинский бизнес. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»