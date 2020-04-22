Вспышка коронавируса выявлена в больнице Владивостока: десятки заболевших

Крупный очаг коронавирусной инфекции выявлен в клинической больнице №2 Владивостока. Заболевание подтверждено у 42 человек, из них 17 человек – сотрудники медицинского учреждения, говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

Всего за последние сутки в Приморье зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом нового типа. Среди заболевших два ребенка возрастом 5 и 11 лет и беременная женщина. Пациентка находится в роддоме №1, который был определен штабом по борьбе с COVID-19, как медучреждение для обсервации беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, стабильное.

Всего с начала эпидемии в регионе подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, два пациента скончались, 11 выздоровели.

В России, по последним официальным данным, коронавирусная инфекция выявлена у 52 763 человек, умерли 456 заболевших, излечились от COVID-19 почти 3,9 тыс. человек.

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 22.04.20

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