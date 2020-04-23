Германия начала тестировать вакцину от Covid-19 на людях

В Германии компания Biontech из Майнца получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях-добровольцах. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан настроен оптимистично.

«Мы выходим на первые проверки вакцины в Германии. Испытания одобрил Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Препарат с начала протестируют на 200 добровольцах в возрасте от 18-ти до 55-ти лет. Это хороший сигнал, говорящий о том, что разработка вакцины в нашей стране продвинулась настолько, что мы можем приступить к испытаниям. В то же время стоит отметить, что это займет месяцы», – отметил г-н Шпан.

Уже на этой неделе к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах приступит и команда исследователей оксфордского университета. Об этом сообщил глава минздрава Соединенного Королевства. Мэтт Хэнкок. На эти цели 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает «Евроньюс».

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 22.04.20

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