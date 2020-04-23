В США за сутки от Covid-19 умерло почти полторы тысячи человек

В Соединенных Штатах зарегистрировано 842 376 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 46 769 человек из числа заболевших умерли.
Всего за истекшие сутки было выявлено 16 667 новых больных Covid-19 и 1466 смертей от этого заболевания.
Итоговые данные включают случаи из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США, а информацию о заболеваемости на военных базах и в федеральных тюрьмах США.
Американские эксперты в области медицины считают, что для того, чтобы прекратить распространение вируса надо или до последнего соблюдать жёсткие карантинные меры, или наладить широкомасштабное тестирование, увеличив число проводимых анализов, минимум, в три раза, сообщает CNN.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 23.04.20
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