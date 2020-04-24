США приближается к отметке в 50 тысяч умерших от Covid-19

Америка приближается к 50 тысячам жертв коронавируса.
По сообщениям университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано не менее 868 395 случаев нового коронавируса, в том числе 49 861 связанных с ним случаев смерти.
По меньшей мере, 25 090 новых случаев инфицирования и 3 071 смертельных случая были зарегистрированы в четверг.
Итоговые данные включают даддные из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США, а так же с военных баз и федеральных тюрем.
Вашингтон, Елена Васильева
Вашингтон. Другие новости 24.04.20
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