Трамп предложил доставлять свет через кожу для убийства коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает, что солнечный свет может убить коронавирусную инфекцию. Он предложил доставить ультрафиолет в организм пациентов сквозь кожу.

Заместитель министра внутренней безопасности США по науке и технологиям Уильям Брайан сообщил, что от воздействия прямого солнечного света коронавирус погибает. Такие данные были получены в результате исследования, проведенного Министерством внутренней безопасности США.

В ответ на это Трамп заявил: «Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту». При этом американский президент подчеркнул, что необходимо провести дополнительные испытания, чтобы подтвердить это заключение на практике, передает USA Today.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также говорил о влиянии солнечного света на коронавирусную инфекцию. Для того, чтобы распространение инфекции замедлилось, необходима так же и теплая температура, отмечал глава Минздрава РФ.

США лидируют по числу заболевших коронавирусом в мире. По последним данным, в стране зафиксировали более 869 тысяч случаев инфицирования, около 50 тысяч пациентов умерли.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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