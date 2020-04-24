У ряда россиян, умерших от коронавируса, не удалось установить источник заражения

Почти 40% россиян, скончавшихся от коронавируса, не достигли 65-летнего возраста. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным на 24 апреля, в России умерли 615 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

«В возрасте от 18 до 29 лет у нас умерло 4 человека, от 30 до 49 лет – 90 человек, от 50 до 64 лет – 138 человек», – уточнила Голикова.

По ее словам, установить источник заражения у ряда умерших не удалось: они не контактировали с вернувшимися из-за границы, а среди их родственников, друзей и коллег не было инфицированных. Это говорит о том, что заражение произошло в ходе случайного и краткосрочного контакта.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 24.04.20

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