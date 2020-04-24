США поставили новый рекорд смертности от коронавируса

США преодолели печальный барьер по смертности пациентов с положительным тестом на Covid-19.

По данным университета Джона Хопкинса, число летальных исходов превысило 50 000.

За последние 24 часа зарегистрировано более 3000 смертей и более 870 000 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Но в США, как подчеркивают в Белом доме, уровень смертности в США по-прежнему ниже, чем в большинстве европейских стран.

Если смотреть на абсолютные цифры, сообщает ВВС, население страны составляет 330 миллионов человек, что намного больше, чем в других наиболее пострадавших странах, таких как Испания и Италия.

Зарегистрированный уровень смертности в США на душу населения на 1,4% ниже, чем в Испании, Италии, Франции, Бельгии и Великобритании.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 24.04.20

Число заболевших коронавирусом в Севастополе увеличилось. / Режим самоизоляции в России могут смягчить после майских праздников. / Путин откликнулся на предложения автопрома по поддержке отрасли. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»