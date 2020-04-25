Заболеваемость коронавирусом в США приближается к миллиону человек

В США зарегистрировано 906 551 случая коронавирусной инфекции. Как сообщает университет Джона Хопкинса, в 52 042 случаях заболевание закончилось смертью.

По мере того, как власти штатов будут включать в свои подсчеты «вероятные случаи смерти», так же будет поступать и университет. В ближайшие дни эти изменения могут проявиться существенным ростом смертности от Covid-19 в Соединенных Штатах, сообщает CNN.

Итоговые данные включают в себя статистику из всех 50 штатов, округа Колумбия и других территорий США, а также смертность и заболеваемость на военных базах и федеральных тюрьмах США.

Вашингтон, Елена Васильева

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