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Суббота, 25 апреля 2020, 22:38 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Число умерших от коронавируса превысило 200 тысяч человек

Число летальных исходов коронавирусной инфекции превысило 200 тысяч.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент, по информации Центра системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса, количество умерших инфицированных в мире составляет 201 тысячу 502 человека.

Самые высокие показатели зафиксированы в США, где число подтвержденных заражений приближается к 1 миллиону, – 53 тыс 70 умерших (только в Нью-Йорке – более 17 тысяч), на втором месте Италия – 26 тыс 284 умерших, на третьем Испания – 22 тысячи 902, во Франции – – 22 тыс 614.

В Китае, откуда инфекция поползла по миру, зарегистрированы 4 тысяч 636 летальных исходов, 97% из них в провинции Хубей.

В России, догоняющей Китай по числу зараженных, умер, по официальным данным, 681 человек.

Москва, Игорь Юров

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