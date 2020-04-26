В Ухани не осталось ни одного пациента с COVID-19

В больницах китайского города Ухань ( провинции Хубэй) не осталось ни одного пациента с инфекцией COVID-19. Об этом заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые заболевшие зарегистрированы в Ухани в середине декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших в Китае составляет 83 тысячи 909 человек, 4 тысячи 512 из них умерли.

Всего с начала эпидемии в Китае коронавирусом заразились более 82 тысяч человек, жертвами заболевания стали 4 тысяча 632 человека. В настоящее в больницах остается 801 человек, в том числе 51 пациент – в тяжелом состоянии.

В Ухани число инфицированных за весь период составило 50 тысяч 333 человека, умерли из них 3 тысячи 869. И вот тперь сообщается, что все больные выздоровели.

Между тем, в Китае продолжают регистрировать новые случаи инфекции: за последние сутки подтверждено 11 анализов в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и Гуандуне.

В очаге эпидемии – провинции Хубэй – новых заразившихся не зафиксировано, в больницах остается 12 инфицированных.

Ухань, Игорь Юров

Ухань. Другие новости 26.04.20

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