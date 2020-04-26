За сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 83 регионах России

За последние сутки в России зарегистрирован 6 тысяч 361 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах:
1. Москва – 2971
2. Московская область – 576
3. Нижегородская область – 153
4. Санкт-Петербург – 151
5. Мурманская область – 105
6. Республика Дагестан – 103
7. Брянская область – 78
8. Краснодарский край – 73
9. Республика Татарстан – 71
10. Калужская область – 70
11. Алтайский край – 68
12. Курская область – 67
13. Тульская область – 66
14. Астраханская область – 66
15. Ростовская область – 65
16. Рязанская область – 63
17. Челябинская область – 62
18. Пермский край – 61
19. Свердловская область – 58
20. Новосибирская область – 58
21. Тамбовская область – 56
22. Владимирская область – 49
23. Республика Мордовия – 49
24. Кировская область – 46
25. Ямало-Ненецкий АО – 45
26. Республика Северная Осетия – 43
27. Орловская область – 42
28. Ярославская область – 42
29. Ленинградская область – 42
30. Карачаево-Черкесская Республика – 42
31. Ханты-Мансийский АО – 41
32. Красноярский край – 41
33. Саратовская область – 40
34. Чувашская Республика – 38
35. Республика Ингушетия – 37
36. Республика Башкортостан – 37
37. Ставропольский край – 36
38. Волгоградская область – 30
39. Кабардино-Балкарская Республика – 28
40. Ульяновская область – 27
41. Хабаровский край – 27
42. Калининградская область – 26
43. Воронежская область – 25
44. Новгородская область – 25
45. Республика Хакасия – 25
46. Республика Калмыкия – 24
47. Республика Марий Эл – 24
48. Приморский край – 24
49. Тверская область – 23
50. Камчатский край – 23
51. Липецкая область – 22
52. Чеченская Республика – 22
53. Белгородская область – 21
54. Кемеровская область – 21
55. Архангельская область – 20
56. Самарская область – 20
57. Республика Коми – 17
58. Псковская область – 17
59. Оренбургская область – 16
60. Республика Адыгея – 15
61. Тюменская область – 12
62. Ивановская область – 11
63. Костромская область – 11
64. Республика Саха (Якутия) – 11
65. Смоленская область – 10
66. Республика Крым – 10
67. Удмуртская Республика – 9
68. Вологодская область – 7
69. Забайкальский край – 7
70. Пензенская область – 6
71. Республика Бурятия – 6
72. Севастополь – 5
73. Омская область – 4
74. Республика Тыва – 3
75. Амурская область – 3
76. Чукотский АО – 3
77. Республика Карелия – 2
78. Курганская область – 2
79. Иркутская область – 2
80. Ненецкий автономный округ – 1
81. Республика Алтай – 1
82. Томская область – 1
83. Магаданская область – 1
Всего на сегодняшний день в России официально зарегистрировано 80 тысяч 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 тысяч 767 человек.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 26.04.20
Новый скачок: в Свердловской области выявлено еще 58 случаев Covid-19. / В Ухани не осталось ни одного пациента с COVID-19. / Коронавирус может убить до 1% населения. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube