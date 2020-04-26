За сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 83 регионах России

За последние сутки в России зарегистрирован 6 тысяч 361 подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах:

1. Москва – 2971

2. Московская область – 576

3. Нижегородская область – 153

4. Санкт-Петербург – 151

5. Мурманская область – 105

6. Республика Дагестан – 103

7. Брянская область – 78

8. Краснодарский край – 73

9. Республика Татарстан – 71

10. Калужская область – 70

11. Алтайский край – 68

12. Курская область – 67

13. Тульская область – 66

14. Астраханская область – 66

15. Ростовская область – 65

16. Рязанская область – 63

17. Челябинская область – 62

18. Пермский край – 61

19. Свердловская область – 58

20. Новосибирская область – 58

21. Тамбовская область – 56

22. Владимирская область – 49

23. Республика Мордовия – 49

24. Кировская область – 46

25. Ямало-Ненецкий АО – 45

26. Республика Северная Осетия – 43

27. Орловская область – 42

28. Ярославская область – 42

29. Ленинградская область – 42

30. Карачаево-Черкесская Республика – 42

31. Ханты-Мансийский АО – 41

32. Красноярский край – 41

33. Саратовская область – 40

34. Чувашская Республика – 38

35. Республика Ингушетия – 37

36. Республика Башкортостан – 37

37. Ставропольский край – 36

38. Волгоградская область – 30

39. Кабардино-Балкарская Республика – 28

40. Ульяновская область – 27

41. Хабаровский край – 27

42. Калининградская область – 26

43. Воронежская область – 25

44. Новгородская область – 25

45. Республика Хакасия – 25

46. Республика Калмыкия – 24

47. Республика Марий Эл – 24

48. Приморский край – 24

49. Тверская область – 23

50. Камчатский край – 23

51. Липецкая область – 22

52. Чеченская Республика – 22

53. Белгородская область – 21

54. Кемеровская область – 21

55. Архангельская область – 20

56. Самарская область – 20

57. Республика Коми – 17

58. Псковская область – 17

59. Оренбургская область – 16

60. Республика Адыгея – 15

61. Тюменская область – 12

62. Ивановская область – 11

63. Костромская область – 11

64. Республика Саха (Якутия) – 11

65. Смоленская область – 10

66. Республика Крым – 10

67. Удмуртская Республика – 9

68. Вологодская область – 7

69. Забайкальский край – 7

70. Пензенская область – 6

71. Республика Бурятия – 6

72. Севастополь – 5

73. Омская область – 4

74. Республика Тыва – 3

75. Амурская область – 3

76. Чукотский АО – 3

77. Республика Карелия – 2

78. Курганская область – 2

79. Иркутская область – 2

80. Ненецкий автономный округ – 1

81. Республика Алтай – 1

82. Томская область – 1

83. Магаданская область – 1

Всего на сегодняшний день в России официально зарегистрировано 80 тысяч 949 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 тысяч 767 человек.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.04.20

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