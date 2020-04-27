Китай опасается вспышки коронавируса на севере страны из-за приезжих из России

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщиле о трех новых больных коронавирусом нового типа в стране.

Три случая включают два привезенных из-за рубежа и один местный инфекционный вирус из Хэйлунцзяна, самой северной провинции Китая, которая граничит с Россией.

Как сообщает CNN, в КНР растет беспокойство по поводу случаев, поступающих в Китай из России, на фоне опасений, что они могут спровоцировать новую вспышку на севере, когда большая часть страны вернется к нормальной жизни.

Кроме того, было зарегистрировано 25 новых бессимптомных случаев. Приблизительно 974 пациента без симптомов все еще находятся под медицинским наблюдением по всей стране. Китай ранее не включал тех пациентов, у которых не было симптомов, в статистику заболеваемости.

Общее количество подтвержденных случаев на сегодняшний день составляет 82 830, из них 77 474 выздоровели и были выписаны.

Официальный список погибших в стране составляет 4633 человека.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 27.04.20

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