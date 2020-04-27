Коронавирус убил больше американцев, чем сезонный грипп

Новый коронавирус унес гораздо больше жизней в Соединенных Штатах менее чем за два месяца, чем сезонный грипп за пять месяцев с октября 2018 года по февраль 2019 года. Центр по контролю заболеваний (CDC) в Атланте сообщает о гораздо более смертельном воздействии нового вируса.

По словам вирусологв из Атланты, в прошлом сезоне гриппом заболели 35,5 миллиона человек, из которых 34,2 тысячи умерли, а коронавирус был обнаружен чуть меньше, чем у миллиона, но в непропорционально короткий срок около 55 тысяч американцев скончались от него. Это четверть мировых потерь от Covid-19, сообщает «Новый День».

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 27.04.20

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